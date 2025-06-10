Erdek'te Bayram Yoğunluğu: Plajlar Dolu Taşdı

Erdek'te Bayram Yoğunluğu: Plajlar Dolu Taşdı
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Balıkesir'in Erdek ilçesi, Kurban Bayramı'nda yaz sezonunu açarak dolup taştı. Müsilaj sorunu yaşanmayan sahiller, tatilcilerin ilgisini çekti. Deniz suyu temiz ve berrak, plajlar yoğun kalabalıklarla doldu.

Balıkesir'de Marmara Denizi'ne kıyısı olan Erdek ilçesi, yaz sezonunu bayram ile birlikte açtı. Kapıdağ Yarımadası'nın kıyıları bayramda adeta doldu taştı.

Kurban Bayramı'nın 4 gününde de Erdek sahilleri boş kalmadı. Erdek ilçe merkezindeki sahillerin yanı sıra, Kapıdağ'da bulunan Ocaklar, Narlı gibi sahil merkezleri bayram boyunca misafirlerini ağırladı. Uzun süredir Marmara Denizi'ni etkileyen müsilaj sorunu Erdek kıyılarında görülmemesi ziyaretçilerin deniz keyfini doya doya yaşamasını sağladı. Deniz suyunun temiz ve berrak olduğu Erdek ve Kapıdağ Bölgesindeki plajlar, bayram tatili dolayısıyla büyük yoğunluk yaşadı. Tatilcilerin deniz keyfi ise dron ile havadan görüntülendi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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