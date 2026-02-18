Haberler

Rektör Altun'dan TOMTAŞ'a ziyaret

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş.'yi ziyaret ederek üretim tesislerini inceledi ve projeler hakkında bilgi aldı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş.'yi ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun beraberinde ERÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. İbrahim Narin ve Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Afşın Alper Cerit ile TOMTAŞ'ın kurulumu devam eden ve üretimin faaliyetlerinin devam ettiği tesislerini ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, ziyaretinde Yönetim Kurulu Üyeleri Ferhat Çakır, Hasan Nuri Kuş, Yönetim Kurulu Danışmanı emekli Tuğgeneral Ercan Teke ve Hürjet Montaj Direktörü Ahmet Hidayet Kiraz'dan TOMTAŞ'ın mevcut üretimi ve sürdürülen projeler hakkında bilgi aldı.

Ziyarette konuşan Rektör Prof. Dr. Altun, TOMTAŞ'ın havacılık alanında önemli kuruluşlar arasında yer aldığına dikkat çekerek, ev sahipliğinden dolayı TOMTAŞ yönetimine teşekkür etti. - KAYSERİ

