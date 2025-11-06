Haberler

Erciyes Üniversitesi'ne Yeni Radyoloji Cihazları Katkısı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, üst düzey ultrasonografi cihazı ve iki motorize mobil röntgen cihazı ile teknolojik altyapısını güçlendirdi. Yeni cihazlar sayesinde karaciğer hastalıkları daha etkili bir şekilde değerlendirilebilecek.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı bünyesinde kullanılmak üzere bir adet üst düzey ultrasonografi cihazı ile iki adet motorize mobil röntgen cihazı hizmet vermeye başladı.

ERÜ Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan İmamoğlu bölüme kazandırılan cihazla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Üst düzey ultrasonografi cihazı, son yıllarda kullanımı artan, güncel ve yeni teknolojik gelişmeleri kullanan bazı özellikleri bulunmaktadır. Özellikle hepatit gibi bazı karaciğer hastalıklarında karaciğer biyopsisi yapılmadan karaciğer hasarı, 2-D (2 boyutlu) elastografi ile değerlendirilebilmekte, böylelikle biyopsinin istenmeyen yan etkileri de azalmaktadır" dedi

Doç. Dr. Hakan İmamoğlu, "Üst düzey ultrasonografi cihazıyla, günümüzde sıklığı artan karaciğer yağlanmasının objektif değerlendirilmesi mümkündür. Bu cihaz ile ses dalgası kullanılarak matematiksel veriler elde edilmekte, karaciğer yağlanmasının tanı ve takibi daha doğru bir şekilde yapılmaktadır. Karaciğer dışında; böbrekler, dalak, pankreas kadın ve erkek genital organları, boyunda bulunan organlar ve damarlar yüksek görüntü kalitesine sahip bu cihazla yüksek doğrulukta görüntülenebilmektedir" ifadelerini kullandı.

Gevher Nesibe Hastanesi Ameliyathane ve Yoğun Bakım Ünitelerinde kullanılmak üzere iki adet motorize mobil röntgen cihazının da kullanıma hazır hale getirildiği, yüksek görüntü kalitesi ve güncel teknolojik özelliklere sahip olması sebebiyle teşhise dair katkısının yanında, cihazların hafif ve kolay taşınabilir olması sebebiyle kullanımda büyük kolaylıklar sağladığı ifade edildi.

Doç. Dr. Hakan İmamoğlu, "Bu cihazların bölüme kazandırılmasında katkısı olan tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
