Erciyes Üniversitesi'nden 31 Bilim İnsanı Dünya Listesine Girdi

Stanford Üniversitesi tarafından Elsevier iş birliğiyle hazırlanan dünyanın en etkili bilim insanları sıralamasında 2024 yılı sonuçlarına göre Erciyes Üniversitesi'nden (ERÜ) 2024 Etki Sıralamasında toplam 31 bilim insanı listede yer aldı.

Havacılık ve Uzay kategorisinde 1, Analitik Kimya kategorisinde 4, Yapay Zeka ve Görüntü İşleme kategorisinde 5, Yapı ve İnşaat kategorisinde 2, Süt Ürünleri ve Hayvancılık kategorisinde 1, Tasarım Uygulamaları ve Yönetimi kategorisinde 1, Enerji kategorisinde 2, Çevre Mühendisliği kategorisinde 1, Çevre Bilimleri kategorisinde 3, Genel ve Dahili Tıp kategorisinde 1, Genel Fizik kategorisinde 2, Malzeme Bilimi kategorisinde 2, Makine Mühendisliği ve Ulaşım kategorisinde 2, İlaç ve Biyomoleküler Kimya kategorisinde 1, Göz Hastalıkları ve Optometri kategorisinde 1, Organik Kimya kategorisinde 2 akademisyen yer alırken; alanlarına göre dünyada ilk 100'de 1, ilk 500'de 7, ilk 1000'de 13 akademisyen listelendi.

2024 yılı sonuçlarına göre Erciyes Üniversitesi'nden Kariyer Boyu Etki Sıralamasında toplam 26 bilim insanı listede yer aldı. Analitik Kimya kategorisinde 3, Yapay Zeka ve Görüntü İşleme kategorisinde 8, Yapı ve İnşaat kategorisinde 2, Tasarım Uygulamaları ve Yönetimi kategorisinde 1, Enerji kategorisinde 2, Çevre Bilimleri kategorisinde 1, Akışkanlar ve Plazmalar kategorisinde 1, Gıda Bilimi kategorisinde 1, Genel Fizik kategorisinde 1, Malzeme Bilimi kategorisinde 2, Makine Mühendisliği ve Ulaşım kategorisinde 2, Göz Hastalıkları ve Optometri kategorisinde 1, Polimer Bilimi kategorisinde 1 akademisyen yer alırken; alanlarına göre dünyada ilk 100'de 2, ilk 500'de 4, ilk 1000'de 10 akademisyen listelendi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, konu ile yaptığı açıklamada ERÜ'nün başarı ivmesinin arttığına dikkat çekerek, 'En Etkili Bilim İnsanları' listesine girme başarısı gösteren öğretim üyelerini tebrik etti. - KAYSERİ