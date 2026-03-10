Haberler

Rektör Prof. Dr. Altun, öğrenciler ile iftar yaptı

Rektör Prof. Dr. Altun, öğrenciler ile iftar yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, iftar menüsüne destek veren hayırsever Hacı Bekir Kuzucu ile birlikte öğrencilerle iftar yaptı. Programda rektör ve katılımcılar, öğrencilerle sohbet ederek bir araya geldi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, öğrencilerin iftar menüsüne destek veren Kayseri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı hayırsever Hacı Bekir Kuzucu ile birlikte öğrencilerle iftar yaptı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, öğrencilerin iftar yemeğine katkı sunan Kayseri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Hayırsever Hacı Bekir Kuzucu ile ERÜ Öğrenci Yemekhanesi'nde öğrenciler ile iftarda bir araya geldi. Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, iftar öncesi tek tek masaları dolaşarak öğrenciler ile sohbet etti.

İftar programında Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'a; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Uyar, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun ve Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Afşın Alper Cerit ile Dr. Oktay Musa Kayırga da eşlik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MSB: Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı

İran'ın 2. füzesi sonrası NATO'dan Türkiye'ye jet askeri destek
Trump'tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz

Trump sağ gösterip sol vurdu! Dünyayı tedirgin eden tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'i şoke eden haber! Dualarla gitti, savaşta karaciğeri parçalandı

Dualarla gitti, savaşta karaciğeri parçalandı
Galatasaray bu akşam para basacak! Yok böyle gelir

Galatasaray bu akşam para basacak! Yok böyle gelir
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs'a saldırı Avrupa'ya yapılmış sayılır

"O ülkeye yapılacak saldırıyı, tüm Avrupa'ya sayarız"
İran ateşkes için tek bir şart sundu

İran ateşkes için tek bir şart sundu
İsrail'i şoke eden haber! Dualarla gitti, savaşta karaciğeri parçalandı

Dualarla gitti, savaşta karaciğeri parçalandı
Trump'a infial yaratan görüntü soruldu! Yanıtı olaydan daha skandal

Trump'a infial yaratan görüntü soruldu! Yanıtı olaydan daha skandal
Dursun Özbek'ten Liverpool maçı için tarihi karar

Liverpool'u elerlerse bayram edecekler