Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin'in Kayınpederi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin'in 75 yaşında hayatını kaybeden kayınpederi Dursun Alemdar, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı.

Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin'in uzun süredir kanser tedavisi gören kayınpederi Dursun Alemdar, hayatını kaybetti. Dursun Alemdar için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Alemdar'ın ailesi, sevenleri, Kayseri'nin önde gelenleri ve Eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar katıldı.

Alemdar'ın cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hasdal Mezarlığı'na defnedildi.

"Gittiği yerde rahat etsin inşallah"

Cenazede aile adına taziyeleri kabul eden Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, "Uzun zamandır zaten tedavi görüyordu. Dün gece kendisini kaybettik. Bugün de kıymetli kayınpederim Dursun Alemdar Beyefendi'yi, sevenleri, dostları olarak sın yolculuğuna uğurlayacağız. Çok dünya tatlısı, sevecen, dünya ile barışık, insanlara yardım etmeyi seven, iyi bir Müslümandı. Varsa günahlarını Allah affetsin. Gittiği yerde rahat etsin inşallah" dedi.

Cenazeye katılan Kayserililer Federasyonu Genel Başkanı Muhammet Ali Temel ise hayatını kaybeden Dursun Alemdar için, "Üzüntülüyüz, sevdiğimiz kıymetli abimiz Alpaslan abimizin kayınpederi Dursun Amcamızı ahirete yolcu ediyoruz. Mekanı cennet olsun. Ailesine, sevenlerine ve Anadolu Holding çalışanlarına sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL