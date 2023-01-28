Erciş'te yılın beklenen kar yağışı başladı

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde uzun zamandır sabırsızlıkla beklenen kar yağışı bugün yağmaya başlarken, vatandaşlar kar yağışını sevinçle karşıladı.

Meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı sabahın saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Uzun süredir Erciş merkeze beklenen kar yağışı nedeniyle mutlu olduklarını vatandaşlardan Abdulsamet Keleş: "Çok şükür bugün Erciş'e yılın ilk karı yağdı. Çok sevindik, çok mutlu olduk. Çok şükür bugün yağdı su seviyeleri yükselecek, ekinlerimiz büyüyecek ve çiftçilerimiz bu duruma sevinecek" dedi.

Eyüp Şahiner isimli vatanda ise "Bu karı dört gözle bekliyorduk. Çok şükür yağdı sularımız yükselecek, çiftçilerimiz yüzü gülecek. Karın yağışına çok sevindik çok mutlu olduk" dedi.

Kar yağışının yarına kadar devam etmesi bekleniyor.