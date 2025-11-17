Haberler

Erciş'te Kan Bağışı Kampanyası Başladı

Güncelleme:
Van'ın Erciş ilçesinde Kızılay ve Kaymakamlık tarafından düzenlenen 'Hedef 1918 Ünite Kan, Sen de Bir Cana Umut Ol' kampanyası, gönüllülerin bağışlarıyla ihtiyaç sahiplerine umut olmayı hedefliyor.

Van'ın Erciş ilçesinde Kızılay ve Erciş Kaymakamlığı tarafından "Hedef 1918 Ünite Kan, Sen de Bir Cana Umut Ol" kampanyası başlatıldı.

Erciş'in düşman işgalinden kurtuluşu olan 1918 yılına ithafen düzenlenen "Hedef 1918 Ünite Kan, Sen de Bir Cana Umut Ol" kampanyası, Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu'nun himayelerinde bugün başladı. Kızılay Güneydoğu Anadolu Kan Merkezi Müdürü Dr. Behzad Jalilzadeh, Van Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Fatemeh Ranjbarfar ve Kızılay Erciş Müdürü Kurbani Özdaş'ın katkılarıyla yürütülen kan bağışı etkinliği, Erciş Kaymakamlığı resepsiyon alanında iki gün boyunca devam edecek. Etkinlik boyunca gönüllülerin yapacağı her bağış, üç ihtiyaç sahibi vatandaşa umut olacak. Kan bağışının önemi bir kez daha hatırlatılırken, Erciş halkına etkinliğe destekte bulunma çağrısı yapıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel



