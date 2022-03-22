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Erciş Aşevi Ramazan ayına hazır

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Erciş Aşevi Ramazan ayına hazır

VAN (İHA) – Van'ın Erciş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Kızılay Erciş Şubesi işbirliğinde hizmet veren aşevi, Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri için günlük 4 bin kişilik 3 çeşit sıcak yemek çıkaracak.

VAN (İHA) - VAN (İHA) – Van'ın Erciş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Kızılay Erciş Şubesi işbirliğinde hizmet veren aşevi, Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri için günlük 4 bin kişilik 3 çeşit sıcak yemek çıkaracak.

Ramazan ayı için hazırlıklarını tamamlayan aşevini ziyaret eden Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, incelemelerde bulunarak ilgililerden bilgi aldı. Kaymakam Mehmetbeyoğlu, Ramazan ayı içerisinde 4 bin kişilik 3 çeşit sıcak yemeğin ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını belirterek, aynı zamanda ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında da bulunulacağını söyledi. - VAN

Erciş Aşevi Ramazan ayına hazır

Erciş Aşevi Ramazan ayına hazır

Erciş Aşevi Ramazan ayına hazır

Erciş Aşevi Ramazan ayına hazır

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erciş Kaymakamlığı, Kızılay, Ramazan, Van, Yerel, Haberler

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