Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Erçimsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Erzurum'daki Taş Mağazalar Caddesi'nde meydana gelen silahlı soygun girişimi sırasında yaralanan esnaf kardeşler Cem ve Cüneyt Özoltu'yu hastanede ziyaret etti.

Tedavileri süren yaralı kardeşleri odalarında ziyaret eden Yücelik, hastane yetkililerinden ve doktorlardan Özoltu kardeşlerin genel sağlık durumları hakkında detaylı bilgi aldı.

Ziyaret sırasında yaralı kardeşlerle bir süre sohbet ederek moral veren Lütfü Yücelik, yaşanan üzücü olaydan duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi. Özoltu kardeşlere ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileten Yücelik, yaralıların en kısa sürede sağlıklarına kavuşmaları temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı