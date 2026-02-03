Haberler

Alaşehir ADSM'de yeni dönem

Alaşehir ADSM'de yeni dönem
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alaşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Müdürlüğü görevine Ercan Aytemur atandı. Aytemur, sağlık hizmetlerini en iyi şekilde sunmak için tüm personeliyle birlikte çalışacağını açıkladı.

Alaşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) Müdürlüğü görevine Ercan Aytemur atandı. Yeni görevine başlayan Aytemur, tüm personeliyle birlikte vatandaşlara en iyi sağlık hizmetini sunmak için çalışacaklarını söyledi.

Manisa'da 12 Ocak 1971 tarihinde doğan Ercan Aytemur, ortaokul ve lise eğitimini Manisa'da tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Aytemur, evli ve iki çocuk babası.

Kamu yönetimi ve sağlık idaresi alanında uzun yıllar görev yapan Aytemur, 2015-2018 yılları arasında Alaşehir Devlet Hastanesi'nde İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Aytemur, son olarak Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevini sürdürüyordu.

Alaşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Müdürü olarak atanmasının ardından görevine başlayan Ercan Aytemur, yaptığı açıklamada, "İşimiz vatandaşlarımıza hizmet etmek. Bu bilinç ve inançla çalıştım. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz yeni hizmet vermeye başladı. Tüm personelimizle birlikte vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ocak ayı enflasyon yüzde 4,84 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira zam oranı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig'e gönderdiler

Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuya büyük şok
Epstein'ın özel uçağının içinde çekilmiş yeni bir video yayınlandı

Görüntü sapık milyarderin özel uçağından! Kafaları karıştıran detay
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu

Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu
Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig'e gönderdiler

Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuya büyük şok
'Epstein adasındaki Türk çocuk' dendi, gerçek çok başka çıktı

İnfial yaratan görüntü! Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığından geldi
Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı

Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı