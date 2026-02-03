Alaşehir ADSM'de yeni dönem

Alaşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) Müdürlüğü görevine Ercan Aytemur atandı. Yeni görevine başlayan Aytemur, tüm personeliyle birlikte vatandaşlara en iyi sağlık hizmetini sunmak için çalışacaklarını söyledi.

Manisa'da 12 Ocak 1971 tarihinde doğan Ercan Aytemur, ortaokul ve lise eğitimini Manisa'da tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Aytemur, evli ve iki çocuk babası.

Kamu yönetimi ve sağlık idaresi alanında uzun yıllar görev yapan Aytemur, 2015-2018 yılları arasında Alaşehir Devlet Hastanesi'nde İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Aytemur, son olarak Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevini sürdürüyordu.

Alaşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Müdürü olarak atanmasının ardından görevine başlayan Ercan Aytemur, yaptığı açıklamada, "İşimiz vatandaşlarımıza hizmet etmek. Bu bilinç ve inançla çalıştım. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz yeni hizmet vermeye başladı. Tüm personelimizle birlikte vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz" dedi. - MANİSA