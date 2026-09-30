Enkazdan 20 günlükken kurtarılan Kerem bebek, Hatay Valisi Masatlı’yı ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde henüz 20 günlükken enkaz altında kalan ve ekiplerin çalışması sonucu sağ olarak kurtarılan Kerem bebek, ailesiyle birlikte Hatay Valisi Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret etti.

Deprem sırasında enkazdan sağ çıkarılmasıyla dikkat çeken Kerem bebeğin ailesiyle gerçekleştirdiği ziyarette Vali Masatlı, aileyle bir süre sohbet etti. Masatlı, Kerem'in sağlık ve gelişimi hakkında ailesinden bilgi aldı.

Ziyarette Kerem bebeğin deprem sonrasında sağlıkla büyümesinin, ailesi açısından taşıdığı önem de gündeme geldi. Vali Masatlı, Kerem ve ailesiyle yakından ilgilendi.

Hatay'da 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında özellikle çocukların güvenli yaşam alanlarına ve geleceğe yönelik ihtiyaçlarına ilişkin çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Görüşmede Masatlı Kerem bebeğe sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir hayat, ailesine ise huzur ve esenlik temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı