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Enkaz altından kurtarılan 3 yaşındaki Miran'a hayat öpücüğü

Yerel Haberler

Enkaz altından kurtarılan 3 yaşındaki Miran'a hayat öpücüğü

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde Malatya'da yıkılan bir binanın altında kalan 3 yaşındaki Miran, 22 saat sonra enkazdan sağ kurtuldu.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde Malatya'da yıkılan bir binanın altında kalan 3 yaşındaki Miran, 22 saat sonra enkazdan sağ kurtuldu. Enkazın arasından küçük çocuğu kurtaran kurtarma personelinden birisi sevincini Miran'ı öperek gösterdi.

Kent merkezi Çavuşoğlu Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın yıkılan enkazı altında kalan 3 yaşındaki Miran Tekeş ile 26 yaşındaki Abdullah Uraz Sivas itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 22 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldılar.

Minik Miran ile Abdullah Uraz sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi için Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, ekiplerin kent genelindeki arama ve kurtarma çalışmaları ise aralıksız sürüyor. - MALATYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Malatya İtfaiye Sivas Yerel Haberler

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