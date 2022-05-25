Engelsiz yürekler - Haberler

İzmir'in Aliağa ilçesindeki öğrenciler, sınıfta hazırladıkları kumbara içerisinde biriktirdiği paralar ve düzenledikleri sergiden elde ettikleri gelirlerle iki adet tekerlekli sandalye aldı. Öğrenciler, aldıkları tekerlekli sandalyeleri Aliağa Engelliler Rehabilitasyon Derneğine bağışlayarak örnek bir davranışa imza attı.

Aliağa'daki Cumhuriyet İlkokulu'nda okuyan öğrenciler, kumbara hazırlayarak topladıkları paralar ve düzenledikleri sergide elde edilen gelirle herkese örnek olacak bir girişimde bulundu. Öğrenciler, ihtiyaç sahiplerine hediye etmek üzere adet tekerlekli sandalye aldı ve Aliağa Engelliler Rehabilitasyon Derneğine teslim etti. Düzenlenen tekerlekli sandalye teslim töreninde öğretmenler, dernek başkanı ve üyeleri, bu sosyal sorumluluk projesine imza atan öğrencileri tebrik ederek onlarla gurur duyduklarını ifade etti. Öte yandan, hediye takdiminin öncesinde sahneye çıkan Engelsiz Koro, söyledikleri türkülerle öğrencileri, öğretmenleri ve velileri eğlendirdi.

"Örnek teşkil edecek"

Törende konuşan Aliağa Engelliler Rehabilitasyon Derneği Başkanı Musa Pala, öğrencilerin yaptıkları bu davranışlarıyla büyüklere örnek olacaklarını düşündüklerini belirtti. Pala, "Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, öğretmelerin katkılarıyla derneğimize tekerlekli sandalye bağışında bulundu. Bu güzel davranışlarından ötürü öğrencelerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bu davranışları büyüklere ve diğer kurumlara örnek teşkil edeceğini düşünüyoruz" dedi.

"Engelliler Haftası ile ilgili farkındalık projesi yapmak istedik"

Amaçlarının Cumhuriyet İlkokul öğrencileri ve öğretmenleriyle birlikte engellilerle ilgili bir farkındalık çalışması yapmak olduğunu söyleyen sınıf öğretmeni Sibel Farukoğlu, "Engelliler Haftası ile ilgili bir etkinlik yapmak için görevli öğretmen olarak Tülay Hanım'la beraber göreve talip olduk. Engelliler Haftası ile ilgili bir farkındalık projesi yapalım istedik" diye konuştu.

"İki kişiye can olduğumuz için mutluyuz"

Sınıf öğretmeni Tülay Bostancıoğlu ise proje hakkında bilgi vererek "Sibel Hanım'ın da bahsettiği gibi Engelliler Haftası'nda görevli öğretmendik. Görevlerimizi paylaştık. Biz sınıf olarak sergi düzenledik. Bazı sınıflar kumbara hazırladı. 1 yıl boyunca kumbaraya para atıp onları biriktirdiler. Kumbarayı açtığımız zaman gördük ki 2 tekerlekli sandalye alabiliyoruz. Onları bugün teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. 2 kişiye can olduğunuz için mutluyuz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel