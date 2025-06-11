Engelsiz Kur'an Kursu'ndan Hastaneye Anlamlı Hediye

Engelsiz Kur'an Kursu'ndan Hastaneye Anlamlı Hediye
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da 4-6 yaş grubundaki Engelsiz Kur'an Kursu öğrencileri, hastanede yatan çocuklara özel hediyeler hazırlayarak onları sevindirdi. Bu etkinlik, çocuk hastalara moral ve destek sağlamayı amaçlıyor.

Afyonkarahisar'da Engelsiz Kur'an Kursu'nda eğitim gören 4-6 yaş grubundaki öğrenciler tarafından özel olarak hazırlanan hediyeler, hastanede yatan çocuklara hediye edildi.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Manevi Destek Birimi, anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Manevi Danışmanlar Resul Kızıldağ ve Merve Çelik ile Engelsiz 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğreticisi Nesibe Taşdemir iş birliğinde, hastanede tedavi gören çocuk hastalara hediyeler dağıtıldı. Hediyeler, Engelsiz Kur'an Kursu'nda eğitim gören 4-6 yaş grubundaki öğrenciler tarafından, hastanede yatan kardeşleri için özel olarak hazırlandı. Küçük yüreklerin büyük gönüllülükle hazırladığı hediyeler, hasta çocuklar ve aileleri için moral ve sevinç kaynağı oldu. Etkinlik sırasında Manevi Rehberler ve Kur'an kursu öğreticisi, hastalarla ve yakınlarıyla yakından ilgilenerek bayramlarını tebrik etti, acil şifa temennilerinde bulundu. Hastane çalışanları da gösterilen bu anlamlı ilgiden dolayı teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD'de iç savaş sesleri! Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD'de iç savaş sesleri! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
2 genç kız mahkemelik oldukları adamın eşini bıçakla katletti

2 genç kız bir olup iki çocuk annesi kadını hunharca katletti
Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor

Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Tepkiler üzerine harekete geçildi
'Buğday tarlaları bilerek yakılıyor' tezini doğrulayan düzenek

"Buğday tarlaları bilerek yakılıyor" tezini doğrulayan düzenek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı

Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bulgaristan'da huzurevlerinde 205 yaşlıya işkence edildi

İnsanlık dışı görüntüler! Huzurevlerinde yaşlılara korkunç işkence
Aksaray'da kaybolan genç, dağlık alanda darbedilmiş halde bulundu

Saatlerdir haber alınamayan genç, korkunç halde bulundu
A Milli Takım'dan Meksika'ya karşı tatsız prova

A Milli Takım'dan Meksika'ya karşı tatsız prova
Emre Belözoğlu'ndan dünyaca ünlü orta sahaya mesaj: Ona Fenerbahçe'ye git dedim

Ünlü futbolcuya mesaj: Ona 'Cimbom'a değil Fenerbahçe'ye git' dedim
Talisca'dan ayrılık gibi açıklama: Beni almaya hazırlar

Ayrılığa yeşil ışık yaktı: 6 ay sonra imza atabilirim, beni alırlar
Greta Thunberg'den İsrail'e 'PR oyunu' suçlaması ve Trump'a tokat gibi yanıt

Sınır dışı edilen Greta Thunberg'den Trump'a tokat gibi yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.