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Engellilerin bir günlük temsili askerlik heyecanı

Engellilerin bir günlük temsili askerlik heyecanı

Yerel Haberler

Kırıkkale Mühimmat ve Garnizon Komutanlığı tarafından düzenlenen törende, 18 engelli genç yemin ederek temsili askerlik heyecanını yaşadı.

Kırıkkale Mühimmat ve Garnizon Komutanlığı tarafından düzenlenen törende, 18 engelli genç yemin ederek temsili askerlik heyecanını yaşadı.

Kırıkkale Mühimmat ve Garnizon Komutanlığı'nda engelli gençler için temsili askerlik yemin töreni düzenlendi. Üniformalarını giydikten sonra ellerini Türk bayrağı ve silahların üzerine koyarak yemin eden 18 engelli gence, protokol üyeleri tarafından terhis belgeleri verildi. Engellilerin bu mutlu günlerinde aileleri de kendilerine eşlik etti. Törene, Vali Yardımcısı Ahmet Ferhat Özen, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ve protokol üyeleri katıldı. - KIRIKKALE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Garnizon Komutanlığı Kırıkkale Yerel Haberler

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