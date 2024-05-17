Engelliler Haftası'nda Engelliler İçin Temsili Askerlik Töreni Düzenlendi

Eskişehir'de Engelliler Haftası çerçevesinde engelli bireyler için temsili askerlik töreni düzenlendi.

Engelliler Haftası yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de çeşitli etkinlerle geçiyor. Bu çerçevede, engelli bireyler için temsili askerlik töreni gerçekleştirildi. Renkli anların oluştuğu törende Eskişehir ve Bilecik'te yaşayan engelliler asker olma sevincini yaşarlarken, aileleri de bu mutluluğa ortak oldu. Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak ve Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte bolca hatıra fotoğrafı da çektirildi. - ESKİŞEHİR