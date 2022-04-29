Engelli Vatandaşlarla İftar Yapan Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: Sizlere Hizmet Vermekten Gurur Duyuyoruz

ÇANKAYA, ANKARA (ANKA) - Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, engelli vatandaşlar ve aileleriyle iftar yemeğinde buluştu. İftar yemeğinden sonra konuşan Taşdelen, "Çankaya Belediyesi sizin belediyenizdir ve biz de sizlere hizmet etmekten onur duyuyoruz" dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğinde Taşdelen, engelli vatandaşlar ve aileleriyle bir araya geldi. Zübeyde Hanım Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftara Ankara Şizofreni ile Yaşamayı Öğrenme ve Destekleme Derneği, İlgi Otizm Derneği, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı, Engelliler Konfederasyonu, Serebral Palsili Çocuklar Derneği, Evrensel Aktif Görme Engelliler Derneği, Altı Nokta Körler Derneği gibi dernekler katıldı.

TAŞDELEN: ENGELLİ KARDEŞLERİMİZİN ENGELSİZ BİR HAYAT SÜRMELERİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Taşdelen iftar yemeğinden sonra şöyle konuştu:

"Çankaya Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin engelsiz bir hayat sürmeleri ve yaşama sevinciyle hayatın içinde olmaları için çalışıyoruz.

En son bütün Türkiye'ye örnek bir proje olacak Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezimizi hizmete açtık. Burada çok değerli hocalarımızla ve derneklerimizle işbirliği halinde engelli kardeşlerimizin yaşama katılmaları anlamında hizmetler veriyoruz. Önümüzdeki dönem engelli kardeşlerimizi misafir edeceğimiz mola evlerimizi hayata geçirmek için de çalışmalarımızı başlattık.

Çankaya Belediyesi sizin belediyenizdir ve biz de sizlere hizmet etmekten onur duyuyoruz."