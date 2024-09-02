KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de; ellerini ve vücudunu hareket ettiremeyen engelli Sevda, annesinin desteğiyle zor şartlarda 60 kitap okudu.

7 aylıkken omurilik felci geçiren, lise eğitiminden sonra yürüme ve konuşma yetilerini kaybeden 41 yaşındaki engelli Sevda Yorgancı, annesinin de yardımıyla 10 yılda 60'ı aşkın kitap okuyarak takdir topladı. Yenice Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Sevda, annesi Sebahat Yorgancı'nın desteğiyle yaşam mücadelesini sürdürüyor. Yürüyemeyen, konuşamayan Sevda'nın dünyasını ise cep telefonundaki sosyal medya paylaşımları şekillendiriyor. Okuduğu her kitabı sosyal medya hesabından paylaşan Sevda, şehirde herkesin sempatisini kazandı. Konuşulanları anlayan fakat konuşamayan Sevda'nın yaşamı ile ilgili bilgi veren anne Sebahat Yorgancı; kızının 7 aylıkken el arabasından düştükten sonra omurilik zedelenmesi oluştuğunu, ilerleyen yıllarda da boynundan altının felç olduğunu söyledi. Kırşehir ve Ankara'da götürdükleri hastanelerde tedaviye yönelik olumlu bir gelişme elde edemediklerini belirten Yorgancı; "Yavaş yavaş yürümeyi, konuşmayı unuttu. Ondan sonra böyle kaldı. Şu anda zaten hiç yürüyemiyor, konuşamıyor da. Her şeyiyle ben ilgileniyorum, ben uğraşıyorum. Kitaba düştükten sonra kütüphaneden kitap getirttirdi. Arkadaşlarından istedi, kitap getirdiler. Kitaba düştü. Şimdi kitap ile ilgileniyor, kitap bağımlısı oldu Sevda" dedi.

Kendini 41 yaşındaki kızını yaşatmaya adayan anne Yorgancı, Sevda'nın kitap sayfalarını bile çevirme gücü olmadığını bildiği hale hayatını kızına adadı. Sosyal medyadan edindiği arkadaşlarının Sevda'yı ziyarete gelmesiyse anne Yorgancı'yı mutlu kılıyor. - KIRŞEHİR