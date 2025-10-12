Haberler

Engelli Mahfuz Baysal'ın Yolu Asfaltlandı

Engelli Mahfuz Baysal'ın Yolu Asfaltlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Baykan ilçesindeki Çelikli köyünde yaşayan 60 yaşındaki engelli Mahfuz Baysal'ın evine ulaşımını kolaylaştırmak için İl Özel İdaresi asfalt çalışması gerçekleştirdi. Baysal, yapılan çalışmadan memnuniyetini dile getirdi.

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Çelikli köyünde yaşayan 60 yaşındaki engelli Mahfuz Baysal için Siirt İl Özel İdaresi bozuk olan yolu asfalt çalışmasıyla düzeltti.

Köy yolunun bozuk olması nedeniyle tekerlekli sandalyesiyle evine ulaşmakta zorluk çeken Baysal'ın talebi üzerine, Siirt Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi ekipleri bölgede asfaltlama çalışması gerçekleştirdi. Evine erişimi kolaylaşan Baysal, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Yolun bozuk olmasından dolayı uzun süredir zorluk çekiyordum. Şimdi evime kadar asfalt yapıldı ve rahatça ulaşabiliyorum. Başta Valimiz Dr. Kemal Kızılkaya'ya, Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat'a ve tüm ekibine teşekkür ediyorum" dedi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Afganistan ile Pakistan arasında şiddetli çatışma! Birçok askeri üs vuruldu

İki Müslüman ülke birbirini vurdu, askeri üsler yanarak küle döndü
Sırbistan'ın Dünya Kupası hayallerini eski Sivassporlu Manaj yıktı

Eski Sivaslı, yıldızlarla dolu o takımın Dünya Kupası hayalini bitirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrenciler dikkat! Pazartesi günü tüm okullarda eş zamanlı yapılacak

Öğrenciler dikkat! Pazartesi günü tüm okullarda eş zamanlı yapılacak
Sırbistan'ın Dünya Kupası hayallerini eski Sivassporlu Manaj yıktı

Eski Sivaslı, yıldızlarla dolu o takımın Dünya Kupası hayalini bitirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.