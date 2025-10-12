Engelli Mahfuz Baysal'ın Yolu Asfaltlandı

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Çelikli köyünde yaşayan 60 yaşındaki engelli Mahfuz Baysal için Siirt İl Özel İdaresi bozuk olan yolu asfalt çalışmasıyla düzeltti.

Köy yolunun bozuk olması nedeniyle tekerlekli sandalyesiyle evine ulaşmakta zorluk çeken Baysal'ın talebi üzerine, Siirt Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi ekipleri bölgede asfaltlama çalışması gerçekleştirdi. Evine erişimi kolaylaşan Baysal, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Yolun bozuk olmasından dolayı uzun süredir zorluk çekiyordum. Şimdi evime kadar asfalt yapıldı ve rahatça ulaşabiliyorum. Başta Valimiz Dr. Kemal Kızılkaya'ya, Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat'a ve tüm ekibine teşekkür ediyorum" dedi. - SİİRT