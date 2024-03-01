Üye Girişi
Haberler

Engelli Erişebilirlik Semineri düzenlendi

Güncelleme:

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, seminerde engelli erişilebilirliği konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

'Engelli Erişebilirlik Semineri'nde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, "Sadece kamu binaları değil esnafımızın dükkanları, yeni yapılan bina ve siteler, turizme açık bölge ve iş yerleri, otobüs ve dolmuşlar da Engelli Erişilebilir Yönetmeliği'ne uygun olmalı" dedi.

Sinop Halk Eğitim Merkezi Seminer Salonunda düzenlenen seminer saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı. Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, "2005 yılında yayımlanan 5378 sayılı Kanun'dan sonra ülkemiz genelinde engelli vatandaşlarımızın kendi başlarına hayatlarını sürdürebilmeleri, başkasının yardımı olmadan caddede, sokaktan, kaldırımlardan faydalanmaları, parklarımıza çocukları ile ulaşabilmeleri, toplu taşıma araçlarına kendi başlarına binip, inmeleri; başta hastanelerimiz, okullarımız olmak üzere tüm kamu binalarımıza ulaşabilmeleri, esnafımızın iş yerlerine, dükkanlara, marketlere, bankalara ve banka ATM'lerine rahatça ulaşabilmelerini sağlamak amacı ile bir düzenleme yapılmış, daha sonra çıkan yönetmelikler, uygulamalar ile başta kamu binaları olmak üzere erişilebilir duruma gelebilmeleri için revize çalışmaları yapılmış, bir çok kamu binamızda engelli vatandaşlarımızın erişilebileceği imkanlara kavuşmuştur. Ancak bütün bu çaba ve çalışmalara rağmen engelli vatandaşlarımızın bizlere ulaştırdıkları sıkıntıları ele aldığımızda çabalarımızın yeterli olmadığı, sadece kamu binaların değil esnafımızın dükkanlarının, yeni yapılan bina ve sitelerin, otel, motel, apart, turizme açık bölge ve iş yerlerinin, otobüs ve dolmuşların Engelli Erişilebilir Yönetmeliği'ne uygun halde inşaatlarının yapılması şehrimizin daha modern, çağdaş, bir yapıya kavuşması açısından öncelikle bir farkındalık oluşturmak sonra da bu doğrultuda topyekün bir değişim dönüşümün ateşini yakmak amacı ile bu semineri planladık" ifadelerini kullandı.

Seminere Sinop Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, Sinop Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turgay Altun ve vatandaşlar katıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zeki Yıldırım Engelliler Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Şarkıcı Sıla İlker Kaleli ile evleniyor mu? Sıla, evlilik hakkında ne dedi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 1 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 2 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 2 Mart Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Maltepe belediyesi hangi parti? Maltepe belediye başkanı hangi partiden seçildi? UĞUR İBRAHİM ALTAY kimdir? AK Parti Konya Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay nereli, kaç yaşında? Ne zaman oruç tutacağız? Oruç ne zaman başlayacak 2024? İlk iftar, Sahur ne zaman yapılacak? Yüksel Aydın kimdir? MHP Kastamonu Belediye Başkan Adayı Yüksel Aydın kaç yaşında, nereli? DEPREM Mİ OLDU? SON DAKİKA! Ağrı'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Savaş Kalaycı kimdir? MHP Karaman Belediye Başkan Adayı Savaş Kalaycı kaç yaşında, nereli? AKRAN ZORBALIĞI NEDİR? Yeni çağın en büyük problemi akran zorbalığı ne? Naşit Birgüvi kimdir? Zafer Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Naşit Birgüvi kimdir? GELİN EVİ HAFTANIN KAZANANI KİM? 50 bin TL'lik ödülü hangi gelin kazandı? Gelin Evi Zonguldak birincisi kim? Düğüm 4. bölüm ne zaman? Düğüm 4. bölüm yayınlandı mı, saat kaçta yayınlanacak? Rafet Vergili kimdir? MHP Karabük Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili kaç yaşında, nereli? İbrahim Çenet kimdir? Cumhur İttifakı Osmaniye Belediye Başkan adayı İbrahim Çenet kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title