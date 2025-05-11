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Engelli Çocuklarına 50 Yıldır Bakıyor: Anneler Günü'nde Mutlu Anlar

Engelli Çocuklarına 50 Yıldır Bakıyor: Anneler Günü'nde Mutlu Anlar
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Hatay'da yaşayan Edibe Koçak, akraba evliliğinden dolayı engelli doğan 3 çocuğuna özenle bakıyor. Anneler Günü'nde küçük oğlu Yusuf'un ona çiçek vermesi, anne Koçak'ı çok mutlu ediyor.

Hatay'da yaşayan Edibe Koçak, akraba evliliğinden dolayı engelli doğan 3 çocuğuna yıllardır gözü gibi bakıyor. Evlatlarının engelli olması nedeniyle her Anneler Günü'nü buruk geçiren Koçak, küçük oğlu Yusuf'un kendisine çiçek vermesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde yaşayan Edibe Koçak ile Kemal Koçak çiftinin çocukları 50 yaşındaki Orhan, 47 yaşındaki Melek ve 45 yaşındaki Yusuf, akraba evliliği nedeniyle zihinsel ve bedensel engelli olarak doğdu. Koçak çifti, engelli evlatlarına 50 yıldır usanmadan bakıyor. Anneler Günü'nü buruk geçiren anne Edibe Koçak, küçük oğlu Yusuf'un emekleyerek kendisine çiçek vermesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

"Evlatlarım bana çiçek verip Anneler Günümü kutladığında çok mutlu oluyorum"

Engelli evlatlarını hiçbir zaman bir kuruma vermeyi düşünmediğini ifade eden anne Koçak, "Benim 5 çocuğum var. Benim çocuklarım akraba evliliğinden dolayı bu hale geldiler. Beş çocuğumdan ikisi sağlam ve üçü engelli doğdu. Engelli çocuklarım zihinsel ve bedensel olarak gelişmedi. Engelli çocuklarımın en küçüğü Yusuf, 45 yaşında. Onun bir büyüğü Melek, 47 yaşında ve Orhan da 50 yaşında. Evlatlarım engelli oldu ama yüce Rabbim yardım etti. Onlara baktım, yılmadım ve yorulmadım. Onları hiçbir zaman bir kuruma bırakmadım ve bırakmayı da düşünmedim. Çünkü onlar benim canım ve başına gelmeyen anlayamaz. Sağlam çocuğundan daha kıymetli oldular. Çünkü sağlam çocuğun aklı başında, istediğini giyer, gezer, yer ve içer ama bu engelli çocuklar anne baba elini bekler. Çocuklarım bir sohbet ve tatlı dil bekler. Çocuklarıma 50 yıldır bakıyorum, zor ama yapacak bir şey yok. Engelli çocuklarım benim tatlı belam oldular. Çocuğun olduğu için bakıyorsun, yılmıyorsun ve yorulmuyorsun. Oğlum Yusuf, Anneler Günü'nde çiçeklerin yanına beni götürüyor, 'Bana bir çiçek kopar' diyor, koparıyorum. Kopardıktan sonra kendisine veriyorum. Tekrar bana veriyor ve elimi öpüyor. Tek en küçükleri Yusuf, bana böyle şey ediyor ve mutlu oluyorum. Onları yıkıyorum, temizliklerini yapıyorum ve yatırıyorum. Onlara bir çay veya kahve yapıyorum. Beraber yiyoruz ve içince mutlu oluyorlar" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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