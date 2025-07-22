Engelli Bireylerle İletişim Eğitimi Erzincan'da Gerçekleşti

Engelli Bireylerle İletişim Eğitimi Erzincan'da Gerçekleşti
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Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, bakım personellerine yönelik 'Engellilik ve Engelli Bireylerle Etkili İletişim' konulu eğitim programı düzenledi. Eğitimin konuşmacısı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Akkaş, empati temelli iletişimin önemine vurgu yaptı.

Aile Yılı etkinlikleri kapsamında, Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda görev yapan bakım personellerine yönelik eğitim programı düzenlendi.

Düzenlenen eğitime Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Akkaş konuşmacı olarak katıldı. 'Engellilik ve Engelli Bireylerle Etkili İletişim' başlığıyla gerçekleştirilen eğitimde, engelli bireylerle sağlıklı iletişim kurmanın önemi, bakım sürecinde yaşanan iletişim sorunları ve empati temelli yaklaşımlar ele alındı. Katılımcıların ilgiyle takip ettiği eğitim, soru-cevap bölümüyle sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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