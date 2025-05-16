Engelli Bireyler İçin Temsili Askerlik Yemin Töreni Duygusal Anlara Sahne Oldu

Engelli Bireyler İçin Temsili Askerlik Yemin Töreni Duygusal Anlara Sahne Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Garnizon Komutanlığı'nda düzenlenen engelli bireyler için temsili askerlik yemin töreni, katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, gençlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üniformasını giymesinin onların ve ailelerinin gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Afyonkarahisar Garnizon Komutanlığı'nda düzenlenen 'Engelli Bireyler İçin Temsili Askerlik Yemin Töreni' duygusal ve gurur dolu anlara sahne oldu.

Törene katılan Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üniformasını gururla taşıyan gençlerin heyecanına ortak oldu.

Törende engelli bireyler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli üniformasını giyerek yemin ettiler. Vatan sevgisi, kardeşlik ve aidiyet duygusunun en anlamlı ifadesi olan bu yemin töreninde aileler de çocuklarının gururunu paylaştı.

Tören sonrasında bir konuşma yapan Vali Yiğitbaşı, programın hazırlanmasında emeği geçen birlik komutanlarına teşekkür ederek, gençlerin Mehmetçik olma onurunu yaşamalarının kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti.

Tören alanında aileler, çocuklarının bu anlamlı deneyimini gözyaşları ve gururla izledi. Temsili askerlik, engelli bireyler için unutulmaz bir anı olarak hafızalara kazındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Dünyanın gözü bugün İstanbul'da! Rusya ve Ukrayna masaya oturuyor

Dünya nefesini tuttu! Gözler İstanbul'da kurulacak masada
Trump: Muhtemelen Washington'a geri dönüyorum

Trump'ın İstanbul ikilemi! Son açıklaması kafaları iyice karıştırdı
Zorunlu eğitimde yeni formüller masada! Lise kısalabilir

Zorunlu eğitimde yeni formüller! Bir kademe kısalabilir
DEM'li Tuncer Bakırhan'a açık açık soruldu: Özerklik istiyorlar mı?

DEM Parti özerklik istiyor mu? Açık açık soruldu
İş insanı Kemal Şahin'in tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış

Ünlü iş insanının tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözü kararttılar! Galatasaray, Osimhen'i takımda tutacak formülü buldu

Galatasaray'dan Osimhen'i takımda tutacak hamle
Sürpriz adres! Aboubakar'ın yeni takımı belli oluyor

Aboubakar'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
Düğün sezonu öncesi vatandaşlara 'sahte altın' uyarısı

Uzmanlardan altın uyarısı! Sakın aldanmayın
Edin Dzeko Roma'ya geri dönüyor

Duyunca şok olacaksınız! İşte yeni takımı
Beşiktaş'tan Romulo transferine dair açıklama

Beşiktaş gece yarısında paylaştı: Romulo
Osmaniye sele teslim! Onlarca araç sular altında kaldı

Caddeleri sel bastı, araçlar sulara kapıldı
Dün tahliye edilip bugün tekrar gözaltına alınan Arif Kocabıyık tutuklandı

Dün tahliye edilen Arif Kocabıyık tekrar tutuklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.