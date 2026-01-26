27. Dönem CHP Muğla Milletvekili Girgin: Ağır Engelli Bireylere Bakanlara Asgari Ücret Tutarında Maaş Bağlanmalı

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - 27. Dönem CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde yüzde 90 engelli olan Nail Akdağ'ın evini ziyaret etti. Girgin, "Evde ağır engelli bireye hayatını adayarak bakım veren vatandaşlarımızın sosyal güvenlik primleri yatırılmalı ve emeklilik hakkı tanınmalıdır. Ağır engelli bireylere bakım veren kişilere asgari ücret tutarında maaş bağlanması gerekmektedir" dedi.

Girgin, Muğla'da Kavaklıdere ilçesi Menteşe Mahallesi'nde yaşayan Hayaziye ve Veli Akdağ çiftini evlerinde ziyaret etti. Girgin, ziyarete ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Ziyarette, Hayaziye Akdağ, 23 yaşında evlendiğini ve evlendiği günden bu yana eşinin kardeşi olan yüzde 90 engelli Nail Akdağ'a baktığını anlattı.

Bakım sürecinin hayatının merkezinde yer aldığını belirten Hayaziye Akdağ, bu nedenle sosyal hayata katılamadığını ve sigortalı bir işte çalışamadığını söyledi. Akdağ, "Evlendiğimde 23 yaşındaydım. 32 senedir Nail'e bakıyorum. 5 sene annesiyle birlikte baktık, vefat ettikten sonra sürekli ben baktım. Çalışmak istedim ama Nail'i bırakamadım. Severek bakıyorum, evladım gibi. Gecem gündüzüm onunla" dedi.

CHP'li Süleyman Girgin ise Hayaziye Akdağ'ın büyük bir fedakarlık örneği sergilediğini belirtti. Girgin, bu konuda Meclis'e daha önce kanun teklifleri verildiğini hatırlatarak, "Evde ağır engelli bireye hayatını adayarak bakım veren vatandaşlarımızın sosyal güvenlik primleri yatırılmalı ve emeklilik hakkı tanınmalıdır. Ağır engelli bireylere bakım veren kişilere asgari ücret tutarında maaş bağlanması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.