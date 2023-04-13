Engelli Annesiyle Hastanede Kalan Osmaniyeli Depremzede: "Taburcu Olduğumuzda Gidecek Bir Ev Sorunumuz Var"

Osmaniye'de yatağa bağımlı engelli annesi 44 gündür hastanede tedavi gören depremzede Açelya Fatma Ünaldı, "Taburcu olduğumuzda gidecek bir ev sorunumuz var. Birçok yeri aradım internetten baktım eşimi, dostumu aradım ama hiçbir bir şekilde ev bulamıyoruz. Yani malum 6 Şubat depreminden sonra kalan evler çoğu hasar gördü ya da çoğu doldu. Kesinlikle ama kesinlikle ev bulamıyoruz" dedi.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'de yatağa bağımlı engelli annesi 44 gündür hastanede tedavi gören depremzede Açelya Fatma Ünaldı, "Taburcu olduğumuzda gidecek bir ev sorunumuz var. Birçok yeri aradım internetten baktım eşimi, dostumu aradım ama hiçbir bir şekilde ev bulamıyoruz. Yani malum 6 Şubat depreminden sonra kalan evler çoğu hasar gördü ya da çoğu doldu. Kesinlikle ama kesinlikle ev bulamıyoruz" dedi.

Osmaniye'de 44 gündür özel bir hastanede tedavi gören engelli annesiyle taburcu olduktan sonra kalacakları bir ev arayan Açelya Fatma Ünaldı, tüm uğraşlarına rağmen sonuç alamadığını söyledi. Ünaldı, şöyle konuştu:

"Bugün tam 44 gün oldu burada tedavi görüyor annem ve ben ilk getirdiğimde annem resmen cesetti. Yaşaması bile bir mucize. Annem aynı zamanda 2016'da bacağı kesildi, tek bacağı var engelli. Şu anda da 44 gündür artık tam yatağa bağımlı hale geldi. 44 gündür yani gerek hastane çalışanları, hastane yönetimi olsun doktorlar çok güzel ilgilendiler. Durumu iyiye gidiyor yani her an taburcu olabiliriz, doktorumuzun görüşü o. Taburcu olmak sorun değil, taburcu olduğumuzda gidecek bir ev sorunumuz var. Birçok yeri aradım internetten baktım eşimi, dostumu aradım ama hiçbir bir şekilde ev bulamıyoruz.

"ÇADIRDA YAŞAMA GİBİ BİR LÜKSÜMÜZ YOK, YAŞAMAZ ZATEN"

Yani malum 6 Şubat depreminden sonra kalan evler çoğu hasar gördü ya da çoğu doldu. Kesinlikle ama kesinlikle ev bulamıyoruz. Yani artık bunun parasını geçtik, metrekaresini geçtik, işte doğal gaz, soba hepsini geçtik. Yeter ki diyorsun ki bir oda da olsa bir ev bulunsun bize, ev bulalım çünkü gerçekten benim hastamın işte çadırda yaşama gibi bir lüksümüz yok, yaşatamam, yaşamaz zaten. İşte sokakta kalamayız yani sonuçta sıradan bir hasta değil. Yani benim kendi öz annem. Ben onu en iyi şekilde yaşatabilmek için bir ev bulmak zorundayım. Şu anlaşılmasın hiç kimseden bizim maddi bir destek ihtiyacımız yok, bunu beklemiyoruz, talep etmiyoruz. Sadece bize bir ev bulunsun. Biz evin bedeli, kirası neyse zaten bunu karşılayacağız. Bizim tek isteğimiz, rica ediyorum bize bir kiralık ev bulunsun."