Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar Edirne Valiliğini Ziyaret Etti

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar Edirne Valiliğini Ziyaret Etti
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Edirne'de Valiliği ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Edirne'de Valiliği ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Edirne'de gerçekleştirdiği program kapsamında Edirne Valiliğini ziyaret etti.

Valilik binasına gelişinde Vali Yunus Sezer tarafından karşılanan Bakan Bayraktar, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ziyaret sırasında Vali Sezer, Bakan Bayraktar'a kentte yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

Ziyaretin ardından gerçekleştirilen programların ardından Bakan Bayraktar, kentten ayrıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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