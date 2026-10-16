Endonezya'da orman yangınlarına müdahale eden 4 kişi Cava Adası'nda hayatını kaybetti

Endonezya, son 10 yılın en şiddetli orman yangınları ile karşı karşıya kalırken Cava Adası'ndaki bir milli parkta yangına müdahale eden 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Endonezya, son 10 yılın en şiddetli orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Endonezya Ormancılık Bakanlığı, ülkenin karşılaştığı şiddetli orman yangınlarında 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada 4 kişinin Cava Adası'ndaki bir milli parkta yangına müdahale ettiği sırada hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlık açıklamasında, hayatını kaybedenlerin perşembe günü Doğu Cava'daki Bromo Tengger Semeru Milli Parkı'nda alevlerin arasında kaldığı kaydedildi. Hayatını kaybedenlerin kimliklerini açıklamamadığı açıklamada iki kişinin ise ciddi şekilde yanarak yaralandığı ve tedavi altına alındığı belirtildi. Ayrıca, yangının yayılma hızının ve rüzgar yönünün takip edilmesi, tahliye yollarının hazır tutulması, operasyon öncesinde ve sırasında şartların değerlendirilmesi gibi güvenlik önlemlerinin en temel öncelik olması gerektiği vurgulandı. Bakanlık açıklamasında uydu izleme sistemleri aracılığıyla Perşembe gecesi itibarıyla ülke genelinde yüksek güvenilirlik derecesine sahip 799 sıcak nokta tespit edildiği, bu sayının bir önceki güne göre 427 artış gösterdiği bildirildi. Bakanlık, sıcak noktaların doğrudan yangınlarla eşdeğer olmadığı, tek bir yangının birden fazla sıcak nokta olarak kaydedilebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Singapur ve Malezya yakınlarında bulunan Endonezya'nın Sumatra ve Borneo adaları orman yangınlarından en fazla etkilenen bölgeler oldu. Endonezya sınırlarını aşan orman yangınlarının neden olduğu duman tabakası, komşu ülkelerin üzerini de kapladı.

Komşu ülkelerden yardım

Dışişleri Bakanı Arrmanatha Nasir, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto'nun komşu ülkelerden yardım kabul ettiğini söyledi. Malezya geçtiğimiz ay 3 helikopter, bir uçak, 52 personel göndermeyi teklif etti. Singapur'da yardıma hazır olduklarını bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı