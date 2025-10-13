Haberler

Emzirme ve Normal Doğum Haftası Akçakoca'da Kutlandı

Emzirme ve Normal Doğum Haftası Akçakoca'da Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

7 Ekim Emzirme Haftası ve Normal Doğum Haftası dolayısıyla Akçakoca'da düzenlenen etkinlikte gebeler, anneler ve bebekler bir araya gelerek doğum ve emzirme üzerine farkındalık çalışmaları yaptı. Sağlık personeli tarafından eğitimler verildi ve katılımcılara hediyeler dağıtıldı.

7 Ekim Emzirme Haftası ve Normal Doğum Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından hafta dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Akçakoca Gebe Okulunda gerçekleştirilen programda, gebeler, anneler ve bebekler bir araya gelerek anneliğin en doğal süreçlerinden olan doğum ve emzirme üzerine farkındalık çalışmaları yapıldı. Etkinlikte anneler, gebelik ve annelik sürecindeki deneyimlerini paylaşarak duygusal anlar yaşanmasına vesile oldu. Programda, Gebe Okulu'nda görev yapan sağlık personeli tarafından emzirme ve normal doğum konularında bilgilendirici bir eğitim verildi. Katılımcıların soruları uzmanlar tarafından yanıtlanarak, doğru bilgiye erişim sağlandı.

Etkinlik sonunda katılımcılara küçük hatıra hediyeleri takdim edilirken, program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, programa katılan tüm anne ve anne adaylarına, bebeklerine ve katkı sunan sağlık çalışanlarına teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Dünyanın gözü Gazze'de! Rehineler serbest bırakılıyor

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Gazze'de 2 yıl sonra bir ilk
Trump İsrail'de! Netanyahu bizzat karşıladı, işte ilk sözleri

Trump uçaktan iner inmez bu cümleyi sarf etti! Kritik Gazze mesajı
Hasan Arda Kaşıkçı dünyaevine girdi! Paylaşılan bu fotoğrafa tepki yağıyor

Bu fotoğrafa tepki yağıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün ölümünde yeni iddia: Kobra Murat o geceyi adım adım anlattı

Güllü'nün ölümünde yeni iddia: O geceyi adım adım anlattı
Hasan Arda Kaşıkçı dünyaevine girdi! Paylaşılan bu fotoğrafa tepki yağıyor

Bu fotoğrafa tepki yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.