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Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından geleneksel olarak düzenlenen şehitleri anma programının 275'incisi gerçekleştirildi.

EMŞAV Samsun Vakıf Binası'nda düzenlenen programda, kasım ayında şehit olan Ahmet Özdemir, Hüsamettin Şahin, Yusuf Ceylan, Recep Çakmak, Mustafa Erken, Salim Şahin ve Rıfat Sezgin başta olmak üzere tüm şehitler dualarla anıldı. Programda ayrıca hayatını kaybeden gaziler ve yakınları da rahmet ve dualarla yad edildi.

Programda konuşan EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim, geleneksel olarak her ay düzenledikleri anma programının 275'incisini gerçekleştirmenin memnuniyetini yaşadıklarını belirtti. Şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmanın ve onları unutmamanın büyük önem taşıdığını ifade eden Erim, programa katılanlara teşekkür etti.

Anma programı, şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için yapılan duaların ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı