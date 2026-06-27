EMŞAV'dan 270. şehit anma programı

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından her ayın son haftası şehitler için düzenlenen anma programının 270'incisi yapıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesindeki vakıf binasında düzenlenen programda, din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Haziran ayında şehit olan Sevkan Yavuz, Selami Dinç, Lütfi Çelik ve tüm şehitler için dualar edildi.

Programda konuşan EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim, her ay düzenli olarak gerçekleştirdikleri anma programının 270'incisine ulaştıklarını belirterek, katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Programa şehit aileleri, gaziler ve emniyet mensupları katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı