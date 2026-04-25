EMŞAV'dan 268. anma programı

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından her ayın son haftası şehitler için düzenlenen anma programının 268'incisi yapıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesindeki vakıf binasında düzenlenen programda, din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Nisan ayında şehit olan Zikri Özdamar, Osman Karaca, Ramazan Arslan, Samet Özbakış, Oğuz Erduran, Hamdi Özübek, Muhittin Yılmaz ve tüm şehitler için dualar edildi. Anma programında konuşan EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim katılanlara teşekkür etti. Anma programına Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Necmettin Aygün, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril ile şehit aileleri, gaziler ve emniyet mensupları katıldı. - SAMSUN

