Emniyete nokta teşekkürü

Erzurum'un Taşmağazalar kuyumcular çarşısında yaşanan hırsızlık olayı faillerinin kısa sürede yakalanması nedeniyle Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yönetimi, Emniyet Müdürü Levent Tuncer'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Geçen 23 Nisan'da bir işyerinin duvarını delerek Gürbüz Payveren'e ait kuyumcu dükkanından yaklaşık 8 kilo altın çalan şüpheliler, olaydan bir hafta sonra yakalanmıştı. Gürcistanlı iki kişinin tutuklandığı olayın ardından Taşmağazalara polis noktası kurulması semt sakinlerini memnun ederken, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) yönetimi de İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Yaşanan hırsızlık olayından sonra faillerin kısa sürede yakalanmasının sevindirici olduğunu belirten ESOB Başkanı Rasim Fırat, "Polisimiz bizlerin can ve mal güvenliği için gece gündüz görev yapıyor. Keşke hiç yaşanmasaydı dediğimiz bu olayda da şüphelilerin birkaç gün sonra yakalanması bizleri sevindirdi. Bölgede güvenlik önlemlerini artması ve Taşmağazalara polis noktası kurulması da esnafa rahat bir nefes aldırdı. Başarılı çalışmalarından dolayı başta Emniyet Müdürümüz Levent Tuncer Beye ve tüm ekibine teşekkür ediyoruz" dedi.

Emniyet Müdürü Tuncer'de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ERZURUM