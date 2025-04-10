Emniyet müdürünün minik misafirleri

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Bir grup anaokulu öğrencisi, öğretmenleriyle birlikte İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar'ı makamında ziyaret etti.

Bir grup anaokulu öğrencisi, öğretmenleriyle birlikte İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar'ı makamında ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl dönümü ve "Polis Haftası" dolayısıyla, Emniyet Müdürü Kadir Yırtar'ın makam odasında gerçekleşen ziyaret renkli görüntüleri de beraberinde getirdi.

Bu arada Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, 10 Nisan Polis Haftası ile ilgili bir mesaj yayınlayarak "Bu anlamlı günde, görevi başında şehit olan kahraman polislerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımız sunuyorum. Büyük bir özveri ve vatan sevgisiyle çalışan tüm meslektaşlarımıza başarılar diliyor, Türk Polis Teşkilatımızın 180.Yıl Dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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