Emniyet müdüründen şehit polise vefa: Şehidin oğlunu okuldan alıp evine bıraktı

İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kayseri'de düzenlenen narkotik operasyonu sırasında şehit olan Polis Memuru İbrahim Birol'un oğlu Can Birol'u öğrenim gördüğü Şehit Necmettin Bayraktar İlkokulu'ndan alarak evine bıraktı. Aydın, Can Birol ve arkadaşlarına şapka da dağıtırken, küçük çocukların mutlulukları gözlerinden okundu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
