Emniyet müdürü şehit ailelerini unutmadı

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci Ramazan Bayramı nedeniyle şehit aileleriyle bir araya gelerek, "Şehitlerin emanetleri bizim baş tacımızdır. Onların her zaman yanında olacağız" dedi.

İnci, Ramazan Bayramı nedeniyle eşi Nahide İnci ve polis müdürüyle birlikte şehit ailelerini ziyaret etti. İnci, önce şehit Şahit Altmış'ın evine gidip ailesinin bayramını kutladı. İnci daha sonrada şehit Yılmız Bozkurt'un evine giderek ailesinin bayramını kutladı. İnci, burada yaptığı açıklamada şehitlerin emanetlerinin baş tacı olduğunu, onların vatan için gözünü kırpmadan şehit olduğunu belirterek, "Biz de her zaman şehit ailelerimizin yanında olacağız. Onlar şehitlerden bize emanet" diye konuştu. - ADANA