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Emniyet Müdürü Kenan Kurt, şehit aileleri, gaziler ve aileleriyle bir araya geldi

Emniyet Müdürü Kenan Kurt, şehit aileleri, gaziler ve aileleriyle bir araya geldi
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Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, şehit aileleri, gaziler ve aileleriyle polis gemisinde bir araya geldi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, şehit aileleri, gaziler ve aileleriyle polis gemisinde bir araya geldi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde Emniyet Müdürü Kenan Kurt, şehit aileleri, gaziler ve aileleriyle Şehit Polis Memuru İdris Atalan polis gemisinde bir araya geldi. Çanakkale Boğazı'nda tur düzenlendi. Kilitbahir Kalesi'nden başlayan gezi, Çanakkale Şehitler Abidesi'nde kurbağa adamların gösterisi ile son buldu.

Emniyet Müdürü Kenan Kurt, şehit aileleri, gaziler ve aileleriyle bir araya gelmekten duyduğu mutluluk dile getirerek, "Başımızın tacı olduğunuzu sakın unutmayın. Kapımız da yüreğimiz de sizlere daima açık. Biz teşkilat olarak büyük ve güzel bir aileyiz" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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