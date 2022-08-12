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Emniyet Müdürü Hakan Sıralı asaleten atandı

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Emniyet Müdürü Hakan Sıralı asaleten atandı

Kütahya'da 26 Mayıs 2022 gününden bu yana, İl Emniyet Müdürlüğü vazifesini vekaleten yürüten Hakan Sıralı, bu göreve asaleten atandı.

Kütahya'da 26 Mayıs 2022 gününden bu yana, İl Emniyet Müdürlüğü vazifesini vekaleten yürüten Hakan Sıralı, bu göreve asaleten atandı.

Sıralı, Emniyet'te yapılan ve 13 ilin emniyet müdürlerinin değiştiği yeni görevlendirmeler sonrasında, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne asaleten atandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, "Kütahya halkı bize güvensin, biz onların hizmetindeyiz. Halkımızın bizlere yardımcı olduğu müddetçe en iyi hizmeti vereceğiz. Kütahya'da başta uyuşturucuyla mücadelemiz olmak üzere çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Müdürlüğü Hakan Sıralı Kütahya Yerel Haberler

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