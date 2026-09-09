Emniyet Müdürü Çağlar BİEYDER üyeleriyle bir araya geldi

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER) üyeleriyle bir araya geldi.

BİEYDER Başkanı Esra Sever Geçim tarafından karşılanan Çağlar, dernek yöneticileri ve üyelerle sohbet ederek derneğin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı. Dernek faaliyetleri ve üyelerin taleplerinin de ele alındığı buluşmada, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar değerlendirildi. BİEYDER Başkanı Esra Sever Geçim, "İl Emniyet Müdürümüz Erdem Çağlar'ın derneğimize gerçekleştirdiği nazik ziyaretten büyük memnuniyet duyduk. Derneğimize ve üyelerimize gösterdikleri yakın ilgi için kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı