Emniyet Genel Müdürü Fidan Kütahya'da Vali Işın'ı ve Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Kütahya Valisi Musa Işın'ı ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kütahya'da Vali Musa Işın'ı makamında ziyaret etti. Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Fidan, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ziyarete Kütahya İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Vedat Kültür ve İl Emniyet Müdürü Arif Hakan Tandoğan da katıldı. Vali Musa Işın, ziyaretinden dolayı Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'a teşekkür etti. Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Kütahya programı kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret etti. Vali Musa Işın'ın da eşlik ettiği ziyarette, tören mangası selamlandı. Ardından İl Emniyet Müdürlüğü makamına geçen Vali Işın ve Emniyet Genel Müdürü Fidan, İl Emniyet Müdürü Arif Hakan Tandoğan ile bir araya geldi. Ziyaretlerde kentteki emniyet teşkilatının çalışmaları kapsamında değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı