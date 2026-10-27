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Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Özel Harekat Başkanı Tercanoğlu'ndan bilgi aldı

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Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Özel Harekat Başkanı Tercanoğlu'ndan bilgi aldı
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Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret ederek Başkan Hüseyin Ediz Tercanoğlu'ndan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette değerlendirme toplantısı yapıldı; Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Harekat mensuplarına teşekkür edip başarılar diledi.

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti. Ali Fidan, ziyaret kapsamında Özel Harekat Başkanı Hüseyin Ediz Tercanoğlu'ndan yürütülen çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi alarak değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Ziyarete ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cesaretleri ve sarsılmaz iradeleriyle ülkemizin ve aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için kararlılıkla görev yapan kahraman Özel Harekat mensuplarımızla bir araya gelen Genel Müdürümüz, özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ederek görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diledi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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