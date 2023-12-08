Emirdağ SYDV Mütevelli Heyeti Üyeleri Seçildi

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın (SYDV) ilçede önemli çalışmalar yaptığını, yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında köprü vazifesi gören muhtarlara ise büyük görev düştüğünü ifade etti. Emirdağ SYDV Mütevelli Heyeti üye seçimine Kaymakam Bilici'nin yanı sıra SYDV Müdürü Şükriye Yeşildağ ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın (SYDV) ilçede önemli çalışmalar yaptığını, yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında köprü vazifesi gören muhtarlara ise büyük görev düştüğünü ifade etti.

Emirdağ SYDV Mütevelli Heyetinde görev yapacak muhtar temsilciliklerinin seçimi Kaymakam Bilici başkanlığında gerçekleşti. Kredi Yurtlar Kurumu konferans salonunda gerçekleşen SYDV Mütevelli heyeti üye seçimine Kaymakam Bilici'nin yanı sıra SYDV Müdürü Şükriye Yeşildağ ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Seçim öncesi bir konuşma gerçekleştiren Kaymakam Bilici, ilçede sosyal yardımlaşma ve dayanışma alanında Emirdağ SYDV'nin önemli çalışmalar yaptığını, yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında köprü vazifesi gören muhtarlara önemli görevlerin düştüğünü kaydederek, "Hanelerin sosyal incelemesinde doğru bilgi vermeleri gerektiğini, sosyal devlet ilkesi gereği her zaman vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

Yapılan seçimde Emirdağ SYDV Mütevelli Heyeti üyeliğine İncili Mahalle Muhtarı Orhan Dölek mahalle muhtarları temsilcisi, Dereköy Muhtarı Bayram Ali Eryörük ise köy muhtarları temsilcisi olarak oy birliği ile seçildi. - AFYONKARAHİSAR