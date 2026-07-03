Jandarmadan uyuşturucuyla mücadele eğitimi
Afyonkarahisar Emirdağ'da jandarma ekipleri, bir işletmede 72 çalışana bağımlılıkla mücadele ve bilinçlendirme eğitimi verdi.
Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından Emirdağ ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmede bağımlılığa karşı mücadele eğitimi verildi.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'Bağımlılığa İlk Kale; Aile' projesi çerçevesinde Emirdağ ilçesinde faaliyet gösteren işletmede 72 çalışana eğitim verildi. Eğitim çalışmasında 'Bağımlılığa Karşı İlk Kale; Aile, Uyuşturucu Maddeler ve Bağımlılıkla Mücadele ve En İyi Narkotik; Anne' konularında bilinçlendirme yapıldı. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı