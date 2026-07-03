Jandarmadan uyuşturucuyla mücadele eğitimi

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından Emirdağ ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmede bağımlılığa karşı mücadele eğitimi verildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'Bağımlılığa İlk Kale; Aile' projesi çerçevesinde Emirdağ ilçesinde faaliyet gösteren işletmede 72 çalışana eğitim verildi. Eğitim çalışmasında 'Bağımlılığa Karşı İlk Kale; Aile, Uyuşturucu Maddeler ve Bağımlılıkla Mücadele ve En İyi Narkotik; Anne' konularında bilinçlendirme yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı