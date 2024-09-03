Emirdağ'da Devlet Hastanesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü inşaatları hızla ilerliyor

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde Devlet Hastanesi ile İlçe Sağlık Müdürlüğü inşaatları tüm hızıyla devam ederken, inşaat çalışmaları ile ilgili yetkililer fikir alışverişinde bulundu.

Kaymakamımız Yasin Akgül, Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Serhat Korkmaz, Destek Hizmetleri Başkanı Ahmet Uyan'ı makamında kabul etti. Kaymakam Akgül, daha sonra 2025 yılının ilk aylarında yapımı tamamlanacak olan Devlet Hastanesi ile İlçe Sağlık Müdürlüğü inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı ve son olarak İlçe Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret etti. - AFYONKARAHİSAR