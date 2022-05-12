Emirdağ'da 5 derslikli anaokulunun temeli atıldı
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde hayırsever iş insanı tarafından yaptırılacak anaokulunun temeli protokolün katıldığı törenle atıldı.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde hayırsever iş insanı tarafından yaptırılacak anaokulunun temeli protokolün katıldığı törenle atıldı.
Emirdağ ilçesi Cumhuriyet mahallesinde hayırsever iş insanı Abdullah Kuş tarafından yaptırılacak olan 5 derslikli Rabia-Recep Kuş Anaokulu'nun temel atma töreni yapıldı. Gerçekleştirilen törene Kaymakam Osman Bilici ve beraberindeki protokol üyeleri katıldı. Temeli atılan okul inşaatının önümüzdeki aylarda tamamlanacağı ve eğitime açılacağı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR
İhlas Haber Ajansı / Yerel