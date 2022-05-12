Emirdağ'da 5 derslikli anaokulunun temeli atıldı - Haberler

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Emirdağ'da 5 derslikli anaokulunun temeli atıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Emirdağ'da 5 derslikli anaokulunun temeli atıldı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde hayırsever iş insanı tarafından yaptırılacak anaokulunun temeli protokolün katıldığı törenle atıldı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde hayırsever iş insanı tarafından yaptırılacak anaokulunun temeli protokolün katıldığı törenle atıldı.

Emirdağ ilçesi Cumhuriyet mahallesinde hayırsever iş insanı Abdullah Kuş tarafından yaptırılacak olan 5 derslikli Rabia-Recep Kuş Anaokulu'nun temel atma töreni yapıldı. Gerçekleştirilen törene Kaymakam Osman Bilici ve beraberindeki protokol üyeleri katıldı. Temeli atılan okul inşaatının önümüzdeki aylarda tamamlanacağı ve eğitime açılacağı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Abdullah Kuş, Cumhuriyet, Karahisar, Yerel, Haberler

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