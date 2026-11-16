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Emirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlülere denetimli serbestlik semineri verildi

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Emirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlülere denetimli serbestlik semineri verildi
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Emirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması ve tahliye sonrası uyum süreçlerine yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi. İnfaz ve Koruma Memuru Şamil Er'in konuşmacı olduğu seminerde hükümlülere denetimli serbestlik anlatıldı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması ve tahliye sonrası yaşama uyum süreçlerinin desteklenmesi amacıyla kapsamlı bir bilgilendirme semineri düzenlendi.

Emirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda gerçekleştirilen seminer, hükümlülerin haklarında uygulanacak denetimli serbestlik tedbirleri konusunda bilinçlendirilmesini hedefledi. Kurum personellerinden İnfaz ve Koruma Memuru Şamil Er'in konuşmacı olarak katıldığı etkinlik, hükümlüler tarafından ilgiyle takip edildi.

Karşılıklı soru-cevap bölümüyle devam eden seminer, hükümlülerin süreçle ilgili akıllarındaki soru işaretlerinin giderilmesinin ardından verimli bir şekilde sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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