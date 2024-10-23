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Eminönü-Bursa Feribotunda Bomba İhbarı, Yolcular Tahliye Edildi

Eminönü-Bursa Feribotunda Bomba İhbarı, Yolcular Tahliye Edildi
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İstanbul Eminönü-Bursa seferini yapan feribotta bomba ihbarı sebebiyle 380 yolcu tahliye edildi. Yapılan aramalarda ihbarın asılsız olduğu belirlendi ve sefer 2 buçuk saat gecikmeyle devam etti.

Eminönü- Bursa feribotunda bomba ihbarı

Feribot tahliye edildi, polis köpekle arama yaptı, ihbar asılsız çıktı

İSTANBUL - İstanbul Eminönü-Bursa Mudanya seferini yapan feribotta bomba ihbarı üzerine 380 yolcu polis tarafından tahliye edilirken, köpekle arama yapıldı. Yapılan arama sonucu ihbar asılsız çıkarken, sefer 2 buçuk saatlik gecikmeyle yapıldı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İstanbul Eminönü-Bursa Mudanya seferini yapacak feribotunda bomba ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. İçerde bulunan 380 yolcu güvenli bir şekilde tahliye edildi. Tahliye sonrası polis ekipleri, bomba uzmanı köpeklerle içerde arama yapıldı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren aramanın ardından ihbarın asılsız olduğu belirlendi.

İhbar nedeniyle 19.30'da yapılması planlanan İstanbul Eminönü-Bursa Mudanya seferinin iptal edildiği öğrenildi. Yolcular farklı bir gemiye aktarılırken, sefer yaklaşık 2 buçuk saatlik gecikmeyle yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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