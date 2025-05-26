Emet Yeniceköy'de Geleneksel Yağmur Duası Yapıldı

Emet Yeniceköy'de binlerce kişinin katıldığı yağmur duası

KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Yeniceköy'de vatandaşlar geleneksel yağmur duasında bir araya geldi.

Yeniceköy'de gerçekleştirilen yağmur duasına katılan yaklaşık 2 bin kişiye çorba, kavurma, pilav ve tatlı ikram edildi. Köy camiinde öğle namazı sonrası kılınan iki rekat şükür namazının ardından Hisarcık Müftüsü Sebahattin Akyol tarafından yağmur duası yapıldı.

Geleneksel yağmur duasına bu yıl çevre ilçe ve köylerden yoğun katılım olduğunu söyleyen Köy Muhtarı Akın Gürkan, "Yağmur duasında hayırsever köylülerimizin katkılarıyla düğün salonunda misafirlerimize yemek ikramında bulunduk. Daha sonra köy camimizde yağmur duası yapıldı.