Emet Termal Resort Otel Kurban Bayramı'nda misafirlerini ağırlamayı bekliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emet Termal Resort Otel Kurban Bayramı'nda misafirlerini ağırlamayı bekliyor

İhlas Haber Ajansı - Mustafa Akçay - Yerel
 - Güncelleme:

Emet Termal Resort Otel Kurban Bayramı'nda misafirlerini ağırlamayı bekliyor Doluluk oranı yüzde yüze ulaştı Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluğun yaşandığı Kütahya'nın Emet ilçesindeki Emet Termal Resort Otel'de doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.

Emet Termal Resort Otel Kurban Bayramı'nda misafirlerini ağırlamayı bekliyor

Doluluk oranı yüzde yüze ulaştı

KÜTAHYA - Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluğun yaşandığı Kütahya'nın Emet ilçesindeki Emet Termal Resort Otel'de doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.

Birçok hastalığın tedavisinde şifa dağıtan Emet Termal Otel'in yaklaşık 7 milyon TL tevsii yatırım yapılarak yenilendiğini söyleyen Otel Müdürü Halil Zümrüt, " Yenilenen yüzümüzle Kurban Bayramında otelimizi yüzde yüz oranında doldurduk. Bayram tatilinin uzaması ile birlikte rezervasyonlarımız halen devam etmektedir. Ülkemizin birçok yerinden gelecek misafirlerimizi ağırlayacağız. Tesisimiz doğa içinde, gayet güzel, nezih, huzur içerisinde bir tesis. Burada insanlar gerçekten huzurlu bir tatil geçirebilirler" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Akçay - Yerel

Kurban Bayramı Kurban Termal Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title