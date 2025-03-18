Emet'te şehit yakınları ve gazilere iftar

Kütahya'nın Emet ilçesinde şehit yakınları ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

İlçedeki şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları onuruna düzenlenen iftar programına Kaymakam Furkan Seyman, eşi Ebru Seyman ve ilçe protokolü katıldı. İftar yemeği öncesinde ve sonrasında şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarıyla yakından ilgilenen Kaymakam Furkan Seyman ve Eşi Ebru Seyman, çocuklara ikramlarda bulunarak onlarla bir süre sohbet etti. - KÜTAHYA